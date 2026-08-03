В МОК рассказали об иске НОК Украины против ОКР

"МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS. Позиция МОК изложена в нашем пресс-релизе от 7 июля 2026 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях. В тот же день директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что МОК принял решение об отмене санкций после контактов как с ОКР, так и с НОК Украины.