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В МОК рассказали об иске НОК Украины против ОКР - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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15:18 03.08.2026 (обновлено: 15:31 03.08.2026)
В МОК рассказали об иске НОК Украины против ОКР

МОК отказался комментировать иск НОК Украины против восстановления статуса ОКР

© РИА Новости / Владимир АстапковичОлимпийский флаг
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НОК Украины обратился в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о временном восстановлении статуса ОКР.
  • МОК отказался комментировать иск НОК Украины в CAS.
  • Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать иск Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее НОК Украины сообщил, что обратился в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о временном восстановлении статуса ОКР, заявив, что оно якобы противоречит положениям Олимпийской хартии.
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"МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS. Позиция МОК изложена в нашем пресс-релизе от 7 июля 2026 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях. В тот же день директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что МОК принял решение об отмене санкций после контактов как с ОКР, так и с НОК Украины.
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СпортУкраинаМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
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