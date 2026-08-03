В МОК рассказали об иске НОК Украины против ОКР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НОК Украины обратился в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о временном восстановлении статуса ОКР.
- МОК отказался комментировать иск НОК Украины в CAS.
- Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать иск Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
"МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS. Позиция МОК изложена в нашем пресс-релизе от 7 июля 2026 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях. В тот же день директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что МОК принял решение об отмене санкций после контактов как с ОКР, так и с НОК Украины.