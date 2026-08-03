Рейтинг@Mail.ru
Пранкеры раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 03.08.2026 (обновлено: 11:44 03.08.2026)
Пранкеры раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

Пранкеры Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пранкеры Вован и Лексус провели интервью с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.
  • Беседа проходила от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и заняла несколько недель подготовки.
  • Ангела Меркель призналась в интервью, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием, заявили в интервью РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые провели эту беседу.
По их словам, эта история оказалась весьма долгой.
Пранкер Алексей Столяров - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Вован и Лексус рассказали, как дважды разыграли Дуду
28 июля, 08:21
"Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать "гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?" — сказали они.
Сначала, по их словам, они переговорили с одним человеком из окружения политика, потом с другим, потом была длительная переписка по электронной почте.
"Пока состоялась сама беседа с Меркель, которую мы вели от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, прошло несколько недель", — заметили Вован и Лексус.
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Вован и Лексус рассказали о розыгрыше от лица советника Мерца
30 июля, 03:03
Но усилия, уточнили пранкеры, стоили того.
"Хотя разговор Меркель явно тяготил, она сама уже была не у дел, он получился интересным. Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием", — добавили собеседники агентства.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в столице Белоруссии. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года.
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Пранкеры Вован и Лексус рассказали о работе мошеннических call-центров
29 июля, 08:22
Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали Минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
Президент России Владимир Путин позднее неоднократно подчеркивал, что Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать специальную военную операцию, когда Запад отказался от Минских соглашений.
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, что хотели бы узнать у Трампа
25 мая, 18:52
 
В миреРоссияУкраинаДонбассАнгела МеркельВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала