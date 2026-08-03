Краткий пересказ от РИА ИИ Пранкеры Вован и Лексус провели интервью с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Беседа проходила от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и заняла несколько недель подготовки.

Ангела Меркель призналась в интервью, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием, заявили в интервью РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые провели эту беседу.

По их словам, эта история оказалась весьма долгой.

"Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать "гутен таг, фрау Меркель , как поживаете?" — сказали они.

Сначала, по их словам, они переговорили с одним человеком из окружения политика, потом с другим, потом была длительная переписка по электронной почте.

"Пока состоялась сама беседа с Меркель, которую мы вели от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, прошло несколько недель", — заметили Вован и Лексус.

Но усилия, уточнили пранкеры, стоили того.

"Хотя разговор Меркель явно тяготил, она сама уже была не у дел, он получился интересным. Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием", — добавили собеседники агентства.

Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в столице Белоруссии. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения.

После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали Минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.