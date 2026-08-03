Медведев стал шестой ракеткой мира

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев поднялся на шестую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Первую сотню рейтинга покинул Роман Сафиуллин, потерявший десять позиций и занявший 102-е место. Он также не играл на турнирах после Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертом круге.