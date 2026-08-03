Медведев стал шестой ракеткой мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев поднялся на шестую строчку в рейтинге ATP.
- Андрей Рублев потерял две позиции и опустился на 16-ю строчку, Карен Хачанов — на 39-е место, Роман Сафиуллин покинул первую сотню рейтинга и занял 102-е место.
- Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, а Карлос Алькарас обошел Александра Зверева и поднялся на вторую строчку.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев поднялся на шестую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Медведев, не выходивший на корт с 3 июля, прибавил одну позицию в рейтинге. Последним турниром россиянина стал Уимблдон, где он дошел до третьего круга.
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Россиянин Андрей Рублев потерял две позиции и опустился на 16-ю строчку, он не принимал участия в турнирах на прошлой неделе. Карен Хачанов, который 30 июля проиграл австралийцу Бернарду Томичу во втором круге турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, опустился на 13 позиций и теперь занимает 39-е место.
Первую сотню рейтинга покинул Роман Сафиуллин, потерявший десять позиций и занявший 102-е место. Он также не играл на турнирах после Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертом круге.
Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Испанец Карлос Алькарас обошел немца Александра Зверева и поднялся на вторую строчку.
Рейтинг ATP, версия от 3 августа:
- 1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13450 баллов;
- 2 (3). Карлос Алькарас (Испания) - 8160;
- 3 (2). Александр Зверев (Германия) - 8120;
- 4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4740;
- 5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 3760;
- 6 (7). Даниил Медведев (Россия) - 3620;
- 7 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 3560;
- 8 (9). Флавио Коболли (Италия) - 3330;
- 9 (10). Тейлор Фриц (США) - 3230;
- 10 (8). Бен Шелтон (США) - 2680...
- 16 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2230...
- 39 (26). Карен Хачанов (Россия) - 1130...
- 102 (92). Роман Сафиуллин (Россия) - 648.