"Уфа" сыграла вничью с челнинским "КАМАЗом" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с челнинским «КАМАЗом» в матче четвертого тура Первой лиги со счетом 1:1.

В концовке первого тайма полузащитник уфимцев Залимхан Юсупов нарушил правила, что привело к перепалке и удалению Юсупова, главного тренера «Уфы» Омари Тетрадзе и его помощника Федора Щербаченко.

«Уфа» продлила беспроигрышную серию до четырех матчей и с 8 очками занимает третье место в турнирной таблице.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью с челнинским "КАМАЗом" в матче четвертого тура Первой лиги.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Магомед Якуев (60-я минута). У гостей отличился Максим Богданец (90+3).

В концовке первого тайма полузащитник уфимцев Залимхан Юсупов нарушил правила на Артеме Суханове, после чего между футболистами и представителями тренерских штабов обеих команд произошла перепалка. По итогам инцидента главный арбитр Владимир Шамара удалил Юсупова, главного тренера "Уфы" Омари Тетрадзе и его помощника Федора Щербаченко.

"Уфа" продлила беспроигрышную серию до четырех матчей и с 8 очками занимает третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда с 1 баллом располагается на предпоследней, 17-й строчке.