"Уфа" сыграла вничью с челнинским "КАМАЗом" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с челнинским «КАМАЗом» в матче четвертого тура Первой лиги со счетом 1:1.
- В концовке первого тайма полузащитник уфимцев Залимхан Юсупов нарушил правила, что привело к перепалке и удалению Юсупова, главного тренера «Уфы» Омари Тетрадзе и его помощника Федора Щербаченко.
- «Уфа» продлила беспроигрышную серию до четырех матчей и с 8 очками занимает третье место в турнирной таблице.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью с челнинским "КАМАЗом" в матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Магомед Якуев (60-я минута). У гостей отличился Максим Богданец (90+3).
03 августа 2026 • начало в 17:00
Завершен
60’ • Магомед Якуев
90’ • Maksim Bogdanets
В концовке первого тайма полузащитник уфимцев Залимхан Юсупов нарушил правила на Артеме Суханове, после чего между футболистами и представителями тренерских штабов обеих команд произошла перепалка. По итогам инцидента главный арбитр Владимир Шамара удалил Юсупова, главного тренера "Уфы" Омари Тетрадзе и его помощника Федора Щербаченко.
"Уфа" продлила беспроигрышную серию до четырех матчей и с 8 очками занимает третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда с 1 баллом располагается на предпоследней, 17-й строчке.
В следующем туре "Уфа" 8 августа сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", а "КАМАЗ" 9 августа примет ульяновскую "Волгу".
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