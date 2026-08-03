Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят развязать войну с Россией.
- Де Вилье назвал три причины предполагаемого намерения Макрона и фон дер Ляйен развязать конфликт с Россией: стремление Макрона перехватить победу на предстоящих президентских выборах, перевод полномочий в сфере обороны на уровень ЕС и намерение отвлечь граждан Франции от внутренних проблем.
ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят развязать войну с Россией.
"Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен… и Макрон? Они хотят войны", - заявил де Вилье в интервью с лидером французской правой партии "Патриоты" Флорианом Филиппо.
Де Вилье выделил три причины, по которым Макрон и фон дер Ляйен хотят развязать конфликт с Россией. Первой причиной, как отметил экс-евродепутат, является намерение Макрона посредством конфликта перехватить победу на предстоящих президентских выборах во Франции у любого кандидата, намеренного сконцентрироваться на решении проблем Франции, в том числе вопроса выхода из состава ЕС.
Вторая причина, по словам де Вилье, заключается в намерении перевести полномочия в сфере обороны с национального уровня Франции на уровень ЕС для федерализации Евросоюза или превращения его в единое государство.
Третьей причиной является намерение Макрона отвлечь граждан Франции от внутренних проблем, в частности, от распространения в республике радикального исламизма, отметил экс-евродепутат.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран, Россия это учитывает. Песков также называл милитаризацию Европы опасной тенденцией, которая не приближает к разрядке обстановки.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.