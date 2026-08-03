Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят развязать войну с Россией.

Де Вилье назвал три причины предполагаемого намерения Макрона и фон дер Ляйен развязать конфликт с Россией: стремление Макрона перехватить победу на предстоящих президентских выборах, перевод полномочий в сфере обороны на уровень ЕС и намерение отвлечь граждан Франции от внутренних проблем.

ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят развязать войну с Россией.

"Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен … и Макрон ? Они хотят войны", - заявил де Вилье в интервью с лидером французской правой партии "Патриоты" Флорианом Филиппо.

Де Вилье выделил три причины, по которым Макрон и фон дер Ляйен хотят развязать конфликт с Россией. Первой причиной, как отметил экс-евродепутат, является намерение Макрона посредством конфликта перехватить победу на предстоящих президентских выборах во Франции у любого кандидата, намеренного сконцентрироваться на решении проблем Франции, в том числе вопроса выхода из состава ЕС.

Вторая причина, по словам де Вилье, заключается в намерении перевести полномочия в сфере обороны с национального уровня Франции на уровень ЕС для федерализации Евросоюза или превращения его в единое государство.

Третьей причиной является намерение Макрона отвлечь граждан Франции от внутренних проблем, в частности, от распространения в республике радикального исламизма, отметил экс-евродепутат.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран, Россия это учитывает. Песков также называл милитаризацию Европы опасной тенденцией, которая не приближает к разрядке обстановки.