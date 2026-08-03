Краткий пересказ от РИА ИИ Миграционный кризис в испанской Сеуте может укрепить позиции Марин Ле Пен и Джорджи Мелони на выборах.

Премьер-министр Испании Педро Санчес критикуется за его позицию по политике открытых границ, при этом ранее он высказывался о том, что Западу нужны мигранты.

Эммануэль Макрон не может баллотироваться на третий срок во Франции, и его реакция на кризис в Сеуте не помогла его сторонникам.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Миграционный кризис в испанской Сеуте может укрепить позиции кандидата в президенты Франции на выборах 2027 года, лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, пишет журнал Миграционный кризис в испанской Сеуте может укрепить позиции кандидата в президенты Франции на выборах 2027 года, лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, пишет журнал Spectator

Издание называет лицемерием критику премьер-министром Испании Педро Санчесом позиции ряда европейских стран, выступающих против его политики открытых границ. Журнал напоминает о раннем высказывании Санчеса о том, что Западу нужны мигранты, в связи с чем автор материала также задается вопросом о том, кто уполномочил Санчеса говорить от имени Запада.

"Мелони извлекает максимальную выгоду из прорыва границы в Сеуте. В следующем году в Италии пройдут выборы, и Мелони знает, что события в Испании укрепят ее позиции больше, чем позиции ее оппонентов. Она позиционирует себя самым жестким лидером Европы в вопросах пограничного контроля", - говорится в сообщении.

Кроме того, как напоминает издание, на президентских выборах во Франции лидер страны Эммануэль Макрон не может баллотироваться на третий срок подряд, а своей реакцией на кризис в Сеуте он "не оказал никакой услуги" своим социал-демократическим сторонникам. Spectator отмечает, что, если Ле Пен будет избрана президентом Франции, то Макрон и Санчес смогут "винить в этом только самих себя".

"Прошлая неделя вполне может быть неделей, когда Ле Пен победила на президентских выборах", - говорится в публикации журнала.