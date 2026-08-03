Рейтинг@Mail.ru
Кризис в Сеуте может укрепить предвыборные позиции Ле Пен, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 03.08.2026
Кризис в Сеуте может укрепить предвыборные позиции Ле Пен, пишут СМИ

Spectator: миграционный кризис в Сеуте может укрепить позиции Ле Пен и Мелони

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миграционный кризис в испанской Сеуте может укрепить позиции Марин Ле Пен и Джорджи Мелони на выборах.
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес критикуется за его позицию по политике открытых границ, при этом ранее он высказывался о том, что Западу нужны мигранты.
  • Эммануэль Макрон не может баллотироваться на третий срок во Франции, и его реакция на кризис в Сеуте не помогла его сторонникам.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Миграционный кризис в испанской Сеуте может укрепить позиции кандидата в президенты Франции на выборах 2027 года, лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, пишет журнал Spectator.
Издание называет лицемерием критику премьер-министром Испании Педро Санчесом позиции ряда европейских стран, выступающих против его политики открытых границ. Журнал напоминает о раннем высказывании Санчеса о том, что Западу нужны мигранты, в связи с чем автор материала также задается вопросом о том, кто уполномочил Санчеса говорить от имени Запада.
Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией
31 июля, 19:30
"Мелони извлекает максимальную выгоду из прорыва границы в Сеуте. В следующем году в Италии пройдут выборы, и Мелони знает, что события в Испании укрепят ее позиции больше, чем позиции ее оппонентов. Она позиционирует себя самым жестким лидером Европы в вопросах пограничного контроля", - говорится в сообщении.
Кроме того, как напоминает издание, на президентских выборах во Франции лидер страны Эммануэль Макрон не может баллотироваться на третий срок подряд, а своей реакцией на кризис в Сеуте он "не оказал никакой услуги" своим социал-демократическим сторонникам. Spectator отмечает, что, если Ле Пен будет избрана президентом Франции, то Макрон и Санчес смогут "винить в этом только самих себя".
"Прошлая неделя вполне может быть неделей, когда Ле Пен победила на президентских выборах", - говорится в публикации журнала.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
Мигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Боррель после событий в Сеуте заявил об отсутствии единства в ЕС
2 августа, 14:32
 
В миреСеутаФранцияИспанияПедро СанчесМарин Ле ПенДжорджа МелониSpectatorНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала