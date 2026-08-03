Костылева призналась, что Плющенко и Рудковская поддерживают ее финансово

"Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап, - сказала спортсменка. - У нас отличный коннект, в этом отношении ничего не поменялось. И с Евгением Викторовичем, и с Яной Александровной (Рудковской) все замечательно, они меня очень поддерживают, в том числе и материально. Я очень рада, что со мной такие люди".