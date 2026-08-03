Рейтинг@Mail.ru
Костылева призналась, что Плющенко и Рудковская поддерживают ее финансово - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:56 03.08.2026 (обновлено: 11:57 03.08.2026)

Костылева призналась, что Плющенко и Рудковская поддерживают ее финансово

© РИА НовостиЕлена Костылева и Евгений Плющенко
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристка Елена Костылева заявила, что Евгений Плющенко и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская оказывают ей финансовую поддержку.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева рассказала РИА Новости, что ее тренер Евгений Плющенко и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская оказывают ей финансовую поддержку.
Четырнадцатилетняя фигуристка вошла в состав российской делегации на этап международного юниорского Гран-при в китайском Сиане (20-22 августа).
"Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап, - сказала спортсменка. - У нас отличный коннект, в этом отношении ничего не поменялось. И с Евгением Викторовичем, и с Яной Александровной (Рудковской) все замечательно, они меня очень поддерживают, в том числе и материально. Я очень рада, что со мной такие люди".
Костылева тренируется у Плющенко с 2024 года.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
"Самое главное": Плющенко озвучил цели России после возвращения фигуристов
2 августа, 17:07
 
Фигурное катаниеЯна РудковскаяЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    Ротор
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
    41
    66
  • Теннис
    Завершен
    J. Tjen
    Л. Самсонова
    65
    77
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала