Костылева призналась, что Плющенко и Рудковская поддерживают ее финансово

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристка Елена Костылева заявила, что Евгений Плющенко и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская оказывают ей финансовую поддержку.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева рассказала РИА Новости, что ее тренер Евгений Плющенко и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская оказывают ей финансовую поддержку.
Четырнадцатилетняя фигуристка вошла в состав российской делегации на этап международного юниорского Гран-при в китайском Сиане (20-22 августа).
"Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап, - сказала спортсменка. - У нас отличный коннект, в этом отношении ничего не поменялось. И с Евгением Викторовичем, и с Яной Александровной (Рудковской) все замечательно, они меня очень поддерживают, в том числе и материально. Я очень рада, что со мной такие люди".
Костылева тренируется у Плющенко с 2024 года.