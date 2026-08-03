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Россиянка Корнеева вышла во второй круг турнира в Торонто - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Теннис
 
19:16 03.08.2026 (обновлено: 19:55 03.08.2026)
Россиянка Корнеева вышла во второй круг турнира в Торонто

Россиянка Корнеева вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Торонто

© Фото : Сайт Федерации тенниса РоссииАлина Корнеева
Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Сайт Федерации тенниса России
Алина Корнеева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Алина Корнеева вышла во второй раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто.
  • В первом матче она обыграла Полину Кудерметову из Узбекистана со счетом 6:0, 3:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы из-за повреждения.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева вышла во второй раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Она стартовала на турнире матчем с представляющей Узбекистан Полиной Кудерметовой, занимающей 108-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась при счете 6:0, 3:0 в пользу Корнеевой, после этого Кудерметова отказалась от продолжения борьбы из-за повреждения.
Во втором круге 89-й ракетке мира будет противостоять американка Эмма Наварро (26).
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ТеннисСпортАлина КорнееваПолина КудерметоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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