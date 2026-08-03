Россиянка Корнеева вышла во второй круг турнира в Торонто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Алина Корнеева вышла во второй раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто.
- В первом матче она обыграла Полину Кудерметову из Узбекистана со счетом 6:0, 3:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы из-за повреждения.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева вышла во второй раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Она стартовала на турнире матчем с представляющей Узбекистан Полиной Кудерметовой, занимающей 108-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась при счете 6:0, 3:0 в пользу Корнеевой, после этого Кудерметова отказалась от продолжения борьбы из-за повреждения.
Во втором круге 89-й ракетке мира будет противостоять американка Эмма Наварро (26).