Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА.
- Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на один год.
Мамин является воспитанником ЦСКА, выступал в системе клуба на протяжении всей карьеры в России кроме последнего сезона, перед началом которого его обменяли в московское "Динамо". В составе армейцев он дважды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2023 года), провел 547 матчей (третий результат в истории клуба) и набрал 245 очков (111 голов + 134 передачи). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) представлял "Флориду Пантерз".