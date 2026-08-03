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Мамин перешел в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Хоккей
 
14:34 03.08.2026 (обновлено: 14:43 03.08.2026)
Мамин перешел в ЦСКА

Максим Мамин после сезона в "Динамо" вернулся в ЦСКА

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА.
  • Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на один год.
Мамин является воспитанником ЦСКА, выступал в системе клуба на протяжении всей карьеры в России кроме последнего сезона, перед началом которого его обменяли в московское "Динамо". В составе армейцев он дважды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2023 года), провел 547 матчей (третий результат в истории клуба) и набрал 245 очков (111 голов + 134 передачи). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) представлял "Флориду Пантерз".
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