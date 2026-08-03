Россиянка Кедрина стала восьмой в прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Александра Кедрина заняла восьмое место в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 280,00 балла.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянка Александра Кедрина заняла восьмое место в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
По итогам пяти прыжков Кедрина набрала 280,00 балла. Золото завоевала британка Мэйси Бонд (327,05), серебро взяла немка Паулина Александра Пфайф (305,30), бронзу - нидерландка Элсе Прастеринк (305,15).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.