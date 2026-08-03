Кедрина вышла в финал в прыжках в воду на ЧЕ в Париже

Краткий пересказ от РИА ИИ Александра Кедрина отобралась в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы, став восьмой в квалификации.

Екатерина Беляева заняла 13-е место и стала запасной.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянка Александра Кедрина отобралась в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

В квалификации она стала восьмой, набрав 269,25 балла. Всего в финальной части выступят 12 спортсменок. Еще одна россиянка Екатерина Беляева (241,20) заняла 13-е место и стала запасной.

Призеры будут определены в понедельник, начало - 22:00 мск.