В Казахстане началась переброска техники для учений "Решительный отпор"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Казахстане началась переброска военной техники, вооружения и личного состава в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Решительный отпор — 2026".

Переброска войск будет осуществляться комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами и с использованием фронтовой и армейской авиации.

Учение пройдет на полигонах по всей территории Казахстана, военные проверят готовность Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях и отработают взаимодействие между различными видами и родами войск.

АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. В Казахстане началась переброска военной техники, вооружения и личного состава в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Решительный отпор - 2026", сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

« "В рамках подготовки и проведения стратегического командно-штабного учения "Батыл тойтарыс - 2026" ("Решительный отпор" - ред.) в августе и сентябре текущего года на территории республики Казахстан будет осуществляться перемещение вооружения, военной техники и личного состава к районам проведения мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что переброска войск будет осуществляться комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования, а также с использованием фронтовой и армейской авиации.

По данным пресс-службы, учение пройдет на полигонах по всей территории Казахстана. В ходе маневров военные проверят готовность Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях, а также отработают взаимодействие между различными видами и родами войск на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.