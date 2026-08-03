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В Казахстане началась переброска техники для учений "Решительный отпор" - РИА Новости, 03.08.2026
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17:15 03.08.2026
В Казахстане началась переброска техники для учений "Решительный отпор"

Минобороны Казахстана сообщило о переброске военной техники для учений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Казахстана во время учений
Военнослужащие армии Казахстана во время учений - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие армии Казахстана во время учений. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Казахстане началась переброска военной техники, вооружения и личного состава в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Решительный отпор — 2026".
  • Переброска войск будет осуществляться комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами и с использованием фронтовой и армейской авиации.
  • Учение пройдет на полигонах по всей территории Казахстана, военные проверят готовность Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях и отработают взаимодействие между различными видами и родами войск.
АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. В Казахстане началась переброска военной техники, вооружения и личного состава в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Решительный отпор - 2026", сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
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"В рамках подготовки и проведения стратегического командно-штабного учения "Батыл тойтарыс - 2026" ("Решительный отпор" - ред.) в августе и сентябре текущего года на территории республики Казахстан будет осуществляться перемещение вооружения, военной техники и личного состава к районам проведения мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что переброска войск будет осуществляться комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования, а также с использованием фронтовой и армейской авиации.
По данным пресс-службы, учение пройдет на полигонах по всей территории Казахстана. В ходе маневров военные проверят готовность Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях, а также отработают взаимодействие между различными видами и родами войск на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.
В Минобороны попросили граждан и представителей СМИ сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и не распространять непроверенную информацию. В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение ложных сведений.
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