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Оксана Лут высоко оценила продовольственные успехи Камчатки - РИА Новости, 03.08.2026
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
03:49 03.08.2026
Оксана Лут высоко оценила продовольственные успехи Камчатки

Глава Минсельхоза Лут высоко оценила успехи Камчатки в обеспечении продуктами

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПродуктовый рынок
Продуктовый рынок - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр сельского хозяйства России Оксана Лут высоко оценила достижения Камчатского края в укреплении продовольственной безопасности и самообеспеченности, особенно в области растениеводства.
  • Камчатский край полностью закрывает свои потребности в картофеле, а запуск тепличного комплекса «Камчатский» обеспечил круглогодичные поставки местных огурцов и томатов по доступным ценам.
  • Агропромышленному комплексу Камчатки оказывается системная государственная поддержка, и регион наращивает выпуск переработанной продукции.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым высоко оценила достижения региона в укреплении продовольственной безопасности и самообеспеченности, сообщает правительство Камчатского края.
"В целом за последние годы край хорошо продвинулся в вопросах продовольственной безопасности и обеспеченности, особенно по растениеводческой группе. По овощам и картофелю здесь есть безусловные достижения", - цитирует Лут пресс-служба правительства региона.
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Визит главы Минсельхоза и проведение профильного совещания с руководителями рыбодобывающих предприятий были организованы по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
Как сообщают власти, за последние пять лет Камчатский край полностью закрывает свои потребности в картофеле. Многолетняя проблема дороговизны свежих овощей решена благодаря запуску тепличного комплекса "Камчатский" - он обеспечивает круглогодичные поставки местных огурцов и томатов по доступным ценам.
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Солодов подчеркнул, что регион планомерно движется к цели обеспечить себя собственными продуктами, учитывая удаленность территории и жесткие рамки северного завоза. По его словам, благодаря росту производства в тепличном комплексе цены на овощи существенно снизились, а птицефабрика после временных сложностей полностью закрывает потребности края в яйцах.
Отдельное внимание в рамках визита уделили рыбохозяйственному комплексу - ключевой отрасли региона. По инициативе Ирины Яровой Минсельхоз вместе с руководством Камчатки провел совещание с лидерами рыбодобывающих предприятий, чтобы выработать меры поддержки отрасли в условиях беспрецедентно низких подходов рыбы.
Как отмечают в правительстве края, агропромышленному комплексу Камчатки оказывается системная государственная поддержка. В 2026 году на эти цели направлено более 830 миллионов рублей, что на 5% превышает объем финансирования прошлого года.
Регион также наращивает выпуск переработанной продукции. В частности, в 2025 году увеличилось производство сыров, мясных полуфабрикатов, сливочного масла, плодоовощных консервов.
В рамках программы инвестиционных квот уже построены десять современных судов и семь рыбоперерабатывающих заводов.
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