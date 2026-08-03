Оксана Лут высоко оценила продовольственные успехи Камчатки

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр сельского хозяйства России Оксана Лут высоко оценила достижения Камчатского края в укреплении продовольственной безопасности и самообеспеченности, особенно в области растениеводства.

Камчатский край полностью закрывает свои потребности в картофеле, а запуск тепличного комплекса «Камчатский» обеспечил круглогодичные поставки местных огурцов и томатов по доступным ценам.

Агропромышленному комплексу Камчатки оказывается системная государственная поддержка, и регион наращивает выпуск переработанной продукции.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым высоко оценила достижения региона в укреплении продовольственной безопасности и самообеспеченности, сообщает правительство Камчатского края.

"В целом за последние годы край хорошо продвинулся в вопросах продовольственной безопасности и обеспеченности, особенно по растениеводческой группе. По овощам и картофелю здесь есть безусловные достижения", - цитирует Лут пресс-служба правительства региона.

Визит главы Минсельхоза и проведение профильного совещания с руководителями рыбодобывающих предприятий были организованы по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Как сообщают власти, за последние пять лет Камчатский край полностью закрывает свои потребности в картофеле. Многолетняя проблема дороговизны свежих овощей решена благодаря запуску тепличного комплекса "Камчатский" - он обеспечивает круглогодичные поставки местных огурцов и томатов по доступным ценам.

Компания "Велес" на площадке "Зеленовские озерки" строит две пленочные теплицы для выращивания клубники. Тестовый урожай ожидают уже в этом году, а выйти на проектную мощность в 45 тонн ягод в год планируют к 2028-2029 годам.

Стабильные результаты и в птицеводстве: птицефабрика "Пионерское" полностью восстановила поголовье кур-несушек после непростого периода и вернулась к плановым объемам - 200 тысяч яиц ежедневно.

Солодов подчеркнул, что регион планомерно движется к цели обеспечить себя собственными продуктами, учитывая удаленность территории и жесткие рамки северного завоза. По его словам, благодаря росту производства в тепличном комплексе цены на овощи существенно снизились, а птицефабрика после временных сложностей полностью закрывает потребности края в яйцах.

Отдельное внимание в рамках визита уделили рыбохозяйственному комплексу - ключевой отрасли региона. По инициативе Ирины Яровой Минсельхоз вместе с руководством Камчатки провел совещание с лидерами рыбодобывающих предприятий, чтобы выработать меры поддержки отрасли в условиях беспрецедентно низких подходов рыбы.

Как отмечают в правительстве края, агропромышленному комплексу Камчатки оказывается системная государственная поддержка. В 2026 году на эти цели направлено более 830 миллионов рублей, что на 5% превышает объем финансирования прошлого года.

Регион также наращивает выпуск переработанной продукции. В частности, в 2025 году увеличилось производство сыров, мясных полуфабрикатов, сливочного масла, плодоовощных консервов.