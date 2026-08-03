СМИ: премьер Испании отправился на Канары, несмотря на миграционный кризис

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился отдыхать на Канарские острова, несмотря на миграционный кризис в Сеуте.

Глава правительства отдыхает на острове Лансароте в королевской резиденции Ла-Марета, куда его доставил самолет испанских ВВС.

В последние дни испанский анклав Сеута столкнулся с резким ростом числа мигрантов, около 60 тысяч человек проникли в город за сутки.

СЕУТА (Испания), 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился отдыхать на Канарские острова, несмотря на миграционный кризис в Сеуте, пишет новостной портал Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился отдыхать на Канарские острова, несмотря на миграционный кризис в Сеуте, пишет новостной портал Okdiario

"Хотя кризис в Сеуте далек от разрешения, Санчес прервал свою работу в правительстве, чтобы провести отпуск с семьей в Ла-Марете, где теоретически он может остаться на весь месяц", - говорится в сообщении.

Okdiario публикует кадры, на которых видно, как Санчес купается в море в сопровождении женщины, предполагается, что это супруга или дочь премьера.

Как сообщает портал, глава правительства отдыхает на острове Лансароте, в королевской резиденции Ла-Марета. Его еще в субботу доставил туда самолет испанских ВВС. Вокруг резиденции действуют строгие меры безопасности, в частности, в радиусе одного километра от Ла-Мареты запрещен проход судов.