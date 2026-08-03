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СМИ: премьер Испании отправился на Канары, несмотря на миграционный кризис - РИА Новости, 03.08.2026
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18:21 03.08.2026 (обновлено: 18:34 03.08.2026)
СМИ: премьер Испании отправился на Канары, несмотря на миграционный кризис

Okdiario: премьер Испании отправился на Канары на фоне миграционного кризиса

© OkdiarioПедро Санчес во время отпуска на острове Лансароте
Педро Санчес во время отпуска на острове Лансароте - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Okdiario
Педро Санчес во время отпуска на острове Лансароте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился отдыхать на Канарские острова, несмотря на миграционный кризис в Сеуте.
  • Глава правительства отдыхает на острове Лансароте в королевской резиденции Ла-Марета, куда его доставил самолет испанских ВВС.
  • В последние дни испанский анклав Сеута столкнулся с резким ростом числа мигрантов, около 60 тысяч человек проникли в город за сутки.
СЕУТА (Испания), 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился отдыхать на Канарские острова, несмотря на миграционный кризис в Сеуте, пишет новостной портал Okdiario.
"Хотя кризис в Сеуте далек от разрешения, Санчес прервал свою работу в правительстве, чтобы провести отпуск с семьей в Ла-Марете, где теоретически он может остаться на весь месяц", - говорится в сообщении.
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Okdiario публикует кадры, на которых видно, как Санчес купается в море в сопровождении женщины, предполагается, что это супруга или дочь премьера.
Как сообщает портал, глава правительства отдыхает на острове Лансароте, в королевской резиденции Ла-Марета. Его еще в субботу доставил туда самолет испанских ВВС. Вокруг резиденции действуют строгие меры безопасности, в частности, в радиусе одного километра от Ла-Мареты запрещен проход судов.
В последние дни испанский анклав Сеута, расположенный на севере Африки, столкнулся с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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В миреСеутаИспанияКанарские островаПедро СанчесНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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