Рейтинг@Mail.ru
Лондон, София и Киев заверили Тегеран, что не будут воевать против Ирана - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 03.08.2026 (обновлено: 00:12 03.08.2026)
Лондон, София и Киев заверили Тегеран, что не будут воевать против Ирана

МИД Ирана: Великобритания, Болгария и Украина не будут участвовать в конфликте

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания, Болгария и Украина заверили Иран, что не будут участвовать в боевых действиях против него.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия прекращения огня с Ираном и провел несколько атак на Иран с 8 июля.
  • Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Великобритания, Болгария и Украина заверили Тегеран, что не будут участвовать в боевых действиях против Ирана, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"За последние 24 часа нам неоднократно звонили из Великобритании, Болгарии и Украины, чтобы сказать, что они не станут частью войны против Ирана", - приводит слова Багаи гостелерадиокомпания Ирана.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
МИД Ирана назвал переговоры с Оманом по Ормузскому проливу двусторонними
Вчера, 19:57
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Глава МИД Ирана предупредил об ответственности за содействие атакам США
Вчера, 00:23
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала