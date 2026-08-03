Лондон, София и Киев заверили Тегеран, что не будут воевать против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания, Болгария и Украина заверили Иран, что не будут участвовать в боевых действиях против него.
- Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия прекращения огня с Ираном и провел несколько атак на Иран с 8 июля.
- Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Великобритания, Болгария и Украина заверили Тегеран, что не будут участвовать в боевых действиях против Ирана, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"За последние 24 часа нам неоднократно звонили из Великобритании, Болгарии и Украины, чтобы сказать, что они не станут частью войны против Ирана", - приводит слова Багаи гостелерадиокомпания Ирана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.