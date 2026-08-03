Семин высоко оценил игру Глушенкова в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три гола Максима Глушенкова в ворота "Оренбурга" стали самым ярким событием второго тура чемпионата страны, заявил Юрий Семин.
- "Факел", "Родина" и "Акрон" потерпели по два поражения на старте соревнований.
- Юрий Семин считает, что не стоит делать выводы о шансах аутсайдеров сохранить место в РПЛ после двух туров.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Три гола футболиста петербургского "Зенита" Максима Глушенкова в ворота "Оренбурга" в гостевом матче стали самым ярким событием второго тура чемпионата страны, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 3:0. Глушенков поразил ворота хозяев поля на 6, 58 и 66-й минутах.
02 августа 2026 • начало в 16:00
Завершен
06’ • Максим Глушенков
(Педро)
59’ • Максим Глушенков
66’ • Максим Глушенков
"Самое яркое впечатление у меня от матчей второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) – это три мяча Максима Глушенкова "Оренбургу", - сказал Семин.
Специалист не считает, что стоит ставить крест на шансах аутсайдеров турнира сохранить место в РПЛ. По два поражения на старте соревнований потерпели воронежский "Факел", московская "Родина" и тольяттинский "Акрон".
"Я не думаю, что у этих команд все обстоит так плачевно. Чемпионат России только начался, и еще многое можно подправить в игре. Не стоит делать какие-то выводы после двух туров. И воронежцы вчера прекрасно играли в гостях с "Краснодаром", - отметил собеседник агентства.
Вернувшийся в премьер-лигу "Факел" в воскресенье на выезде уступил "Краснодару" (2:3), при этом воронежский клуб при счете 0:2 не реализовал пенальти.