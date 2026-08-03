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Семин высоко оценил игру Глушенкова в РПЛ - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
12:33 03.08.2026 (обновлено: 12:36 03.08.2026)
Семин высоко оценил игру Глушенкова в РПЛ

Семин назвал хет-трик Глушенкова самым ярким событием второго тура РПЛ

© Соцсети ФК "Зенит"Максим Глушенков
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Максим Глушенков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три гола Максима Глушенкова в ворота "Оренбурга" стали самым ярким событием второго тура чемпионата страны, заявил Юрий Семин.
  • "Факел", "Родина" и "Акрон" потерпели по два поражения на старте соревнований.
  • Юрий Семин считает, что не стоит делать выводы о шансах аутсайдеров сохранить место в РПЛ после двух туров.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Три гола футболиста петербургского "Зенита" Максима Глушенкова в ворота "Оренбурга" в гостевом матче стали самым ярким событием второго тура чемпионата страны, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 3:0. Глушенков поразил ворота хозяев поля на 6, 58 и 66-й минутах.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 16:00
Завершен
Оренбург
0 : 3
Зенит
06‎’‎ • Максим Глушенков
(Педро)
59‎’‎ • Максим Глушенков
66‎’‎ • Максим Глушенков
(Джон Джон)
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"Самое яркое впечатление у меня от матчей второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) – это три мяча Максима Глушенкова "Оренбургу", - сказал Семин.
Специалист не считает, что стоит ставить крест на шансах аутсайдеров турнира сохранить место в РПЛ. По два поражения на старте соревнований потерпели воронежский "Факел", московская "Родина" и тольяттинский "Акрон".
"Я не думаю, что у этих команд все обстоит так плачевно. Чемпионат России только начался, и еще многое можно подправить в игре. Не стоит делать какие-то выводы после двух туров. И воронежцы вчера прекрасно играли в гостях с "Краснодаром", - отметил собеседник агентства.
Вернувшийся в премьер-лигу "Факел" в воскресенье на выезде уступил "Краснодару" (2:3), при этом воронежский клуб при счете 0:2 не реализовал пенальти.
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ФутболСпортРоссияЮрий СеминАкронПервая лигаМаксим ГлушенковОренбургКраснодарФакелРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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