Семин высоко оценил игру Глушенкова в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Три гола Максима Глушенкова в ворота "Оренбурга" стали самым ярким событием второго тура чемпионата страны, заявил Юрий Семин.

"Факел", "Родина" и "Акрон" потерпели по два поражения на старте соревнований.

Юрий Семин считает, что не стоит делать выводы о шансах аутсайдеров сохранить место в РПЛ после двух туров.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Три гола футболиста петербургского "Зенита" Максима Глушенкова в ворота "Оренбурга" в гостевом матче стали самым ярким событием второго тура чемпионата страны, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 3:0. Глушенков поразил ворота хозяев поля на 6, 58 и 66-й минутах.

"Самое яркое впечатление у меня от матчей второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ ) – это три мяча Максима Глушенкова "Оренбургу", - сказал Семин.

Специалист не считает, что стоит ставить крест на шансах аутсайдеров турнира сохранить место в РПЛ. По два поражения на старте соревнований потерпели воронежский "Факел", московская "Родина" и тольяттинский "Акрон".

"Я не думаю, что у этих команд все обстоит так плачевно. Чемпионат России только начался, и еще многое можно подправить в игре. Не стоит делать какие-то выводы после двух туров. И воронежцы вчера прекрасно играли в гостях с "Краснодаром", - отметил собеседник агентства.