Глотов вернулся в СКА

Глотову 28 лет. Ранее он выступал за СКА в 2020 году, а также с 2022 по 2024 год, после чего перешел в "Трактор". Кроме того, хоккеист представлял "Сочи". Всего на его счету 387 матчей и 206 баллов (92+114) в КХЛ.