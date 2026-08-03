Рейтинг@Mail.ru
Глотов вернулся в СКА - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:06 03.08.2026
Глотов вернулся в СКА

Василий Глотов подписал контракт с петербургским СКА

© пресс-служба ХК СКАНападающий СКА Василий
Нападающий СКА Василий - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© пресс-служба ХК СКА
Нападающий СКА Василий. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Василий Глотов подписал контракт с петербургским СКА.
  • Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2030/31.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нападающий Василий Глотов подписал контракт с петербургским СКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2030/31. В минувшем сезоне Глотов провел 69 матчей за челябинский "Трактор" и набрал 39 очков (13 голов + 26 передач).
Глотову 28 лет. Ранее он выступал за СКА в 2020 году, а также с 2022 по 2024 год, после чего перешел в "Трактор". Кроме того, хоккеист представлял "Сочи". Всего на его счету 387 матчей и 206 баллов (92+114) в КХЛ.
Хоккеист Трактора Чарльз Робинсон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года
2 декабря 2025, 22:58
 
ХоккейВасилий ГлотовТракторКХЛ 2025-2026СКА (Санкт-Петербург)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    Ротор
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
    41
    66
  • Теннис
    Завершен
    J. Tjen
    Л. Самсонова
    65
    77
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала