Глотов вернулся в СКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Василий Глотов подписал контракт с петербургским СКА.
- Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2030/31.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нападающий Василий Глотов подписал контракт с петербургским СКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Глотову 28 лет. Ранее он выступал за СКА в 2020 году, а также с 2022 по 2024 год, после чего перешел в "Трактор". Кроме того, хоккеист представлял "Сочи". Всего на его счету 387 матчей и 206 баллов (92+114) в КХЛ.
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года
2 декабря 2025, 22:58