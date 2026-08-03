Лидер АдГ призвала власти ФРГ отказаться от приема мигрантов из Марокко

Алиса Вайдель во время выступления в Бундестаге. Архивное фото

Алиса Вайдель во время выступления в Бундестаге

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Алиса Вайдель во время выступления в Бундестаге

Краткий пересказ от РИА ИИ Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала правительство ФРГ отказаться от приема нелегальных мигрантов из Марокко.

Около 60 тысяч мигрантов проникли в Сеуту из Марокко за сутки, на фоне кризиса в городе произошли беспорядки.

БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала правительство ФРГ отказаться от приема нелегальных мигрантов из Марокко на фоне кризиса в испанской Сеуте.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко . В пятницу, 31 июля, мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки, в настоящий момент там развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

"Германское федеральное правительство должно теперь недвусмысленно заявить, что оно не примет ни одного из этих нелегальных мигрантов", - написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х

Вслед за этим она призвала немецкие власти полностью заблокировать взаимодействие с кабинетом премьер-министра Испании Педро Санчеса в сфере перераспределения мигрантов и жестко потребовать от Испании немедленного возвращения всех нарушителей обратно в Марокко.