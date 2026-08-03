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Лидер АдГ призвала власти ФРГ отказаться от приема мигрантов из Марокко - РИА Новости, 03.08.2026
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12:37 03.08.2026
Лидер АдГ призвала власти ФРГ отказаться от приема мигрантов из Марокко

Вайдель призвала ФРГ отказаться от приема нелегальных мигрантов из Марокко

© AP Photo / Ebrahim NorooziАлиса Вайдель во время выступления в Бундестаге
Алиса Вайдель во время выступления в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Алиса Вайдель во время выступления в Бундестаге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала правительство ФРГ отказаться от приема нелегальных мигрантов из Марокко.
  • Около 60 тысяч мигрантов проникли в Сеуту из Марокко за сутки, на фоне кризиса в городе произошли беспорядки.
БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала правительство ФРГ отказаться от приема нелегальных мигрантов из Марокко на фоне кризиса в испанской Сеуте.
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу, 31 июля, мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки, в настоящий момент там развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
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"Германское федеральное правительство должно теперь недвусмысленно заявить, что оно не примет ни одного из этих нелегальных мигрантов", - написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х.
Вслед за этим она призвала немецкие власти полностью заблокировать взаимодействие с кабинетом премьер-министра Испании Педро Санчеса в сфере перераспределения мигрантов и жестко потребовать от Испании немедленного возвращения всех нарушителей обратно в Марокко.
Сеута вместе с Мелильей является единственной сухопутной границей Европейского союза с Африкой и одним из основных маршрутов нелегальной миграции в ЕС. МИД Германии 31 июля призвал Испанию как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте.
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