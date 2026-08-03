При атаке ВСУ на Геленджик погибли шесть человек, включая троих детей

Краткий пересказ от РИА ИИ При ударе дронов ВСУ по Геленджику погибли шесть человек, трое из них — дети.

Число пострадавших достигло около 40 человек, 21 из них госпитализировали.

Губернатор Краснодарского края назвал произошедшее циничным терактом киевского режима.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Число погибших при атаке украинских боевиков на Геленджик увеличилось до шести, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

« "К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них — дети. В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он на платформе "Макс".

Число пострадавших достигло около 40 человек, 21 из них госпитализировали. Девять человек, включая троих детей, находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым и семьям погибших окажут необходимую поддержку и помощь.

« "Случившееся сегодня — целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания", — подчеркнул Кондратьев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала натовские страны спонсорами терроризма. Она напомнила, что не так давно альянс и ЕС декларировали нулевую толерантность к насилию. Сейчас же они сами стали частью международной террористической деятельности, отметила дипломат.

Глава Краснодарского края ранее в понедельник заявил , что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб.