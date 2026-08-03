При атаке ВСУ на Геленджик погибли три человека, 13 пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жертвами налета дронов ВСУ на Геленджик стали три человека.
- Также ранения получили 13 мирных жителей, в том числе дети, им оказывают медицинскую помощь.
- Противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру.
- На местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.
КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Жертвами атаки дронов ВСУ на Геленджик стали три человека, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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"В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он на платформе "Макс".
Также ранения получили 13 мирных жителей, в том числе дети. Врачи оказывают им медицинскую помощь.
Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
Кондратьев уточнил, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные и специальные службы.
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