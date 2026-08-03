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При атаке ВСУ на Геленджик погибли три человека, 13 пострадали - РИА Новости, 03.08.2026
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11:18 03.08.2026 (обновлено: 12:49 03.08.2026)
При атаке ВСУ на Геленджик погибли три человека, 13 пострадали

В Геленджике три человека погибли при атаке украинских БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГеленджик
Геленджик - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жертвами налета дронов ВСУ на Геленджик стали три человека.
  • Также ранения получили 13 мирных жителей, в том числе дети, им оказывают медицинскую помощь.
  • Противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру.
  • На местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.
КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Жертвами атаки дронов ВСУ на Геленджик стали три человека, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«
"В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он на платформе "Макс".
Также ранения получили 13 мирных жителей, в том числе дети. Врачи оказывают им медицинскую помощь.
Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
Кондратьев уточнил, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные и специальные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеГеленджикВениамин КондратьевАлексей БогодистовРоссияКраснодарский край
 
 
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