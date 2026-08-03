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СМИ: УЕФА и другие конфедерации могут создать альтернативу турнирам ФИФА - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
23:51 03.08.2026
СМИ: УЕФА и другие конфедерации могут создать альтернативу турнирам ФИФА

Times: УЕФА и другие конфедерации могут создать альтернативу турнирам ФИФА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА в альянсе с другими конфедерациями рассматривает возможность создания собственных международных турниров в случае, если Джанни Инфантино откажется уйти в отставку.
  • УЕФА заручился поддержкой АФК и КОНКАКАФ и готов объявить бойкот органам управления ФИФА, если Инфантино останется на посту.
  • Инфантино отказался от плана продажи части коммерческих прав ФИФА на фоне возникших разногласий, после чего УЕФА заявил о потере доверия к руководству организации.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в альянсе с другими конфедерациями рассматривают возможность создания собственных международных турниров, если президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино откажется уйти в отставку, сообщает The Times.
По данным источника, УЕФА заручился поддержкой со стороны Азиатской конфедерации футбола (АФК) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Руководители трех организаций готовы объявить бойкот органам управления ФИФА, если Инфантино останется на посту. Возможные меры включают отказ от участия в заседаниях совета и комитетов ФИФА, а также от ратификации решений организации. Инфантино ранее объявил, что намерен баллотироваться на новый срок в 2027 году.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя Трампа.
Позднее УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.
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ФутболСпортДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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