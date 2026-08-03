"Велес" обыграл "Ротор" и одержал третью победу в сезоне Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский «Велес» обыграл волгоградский «Ротор» в матче четвертого тура футбольной Первой лиги со счетом 2:1.

«Велес», набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице, а «Ротор» с 6 баллами находится на девятой строчке.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский "Велес" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" в матче четвертого тура футбольной Первой лиги.

Встреча в подмосковном Домодедове завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Захар Тарасенко (67-я минута) и Артур Мурза (84). У "Ротора" мяч забил Абу-Саид Эльдарушев (33).

"Велес", набравший 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице. "Ротор" с 6 баллами располагается на девятой строчке.