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"Велес" обыграл "Ротор" и одержал третью победу в сезоне Первой лиги - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
21:41 03.08.2026 (обновлено: 22:19 03.08.2026)

"Велес" обыграл "Ротор" и одержал третью победу в сезоне Первой лиги

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Велес» обыграл волгоградский «Ротор» в матче четвертого тура футбольной Первой лиги со счетом 2:1.
  • «Велес», набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице, а «Ротор» с 6 баллами находится на девятой строчке.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский "Велес" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" в матче четвертого тура футбольной Первой лиги.
Встреча в подмосковном Домодедове завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Захар Тарасенко (67-я минута) и Артур Мурза (84). У "Ротора" мяч забил Абу-Саид Эльдарушев (33).
"Велес", набравший 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице. "Ротор" с 6 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем туре 9 августа "Велес" примет "Ленинградец", а "Ротор" дома сыграет с "Челябинском".
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