Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА прекратил переговоры с "Гезтепе" о трансфере футболиста Жуана - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:53 03.08.2026
ЦСКА прекратил переговоры с "Гезтепе" о трансфере футболиста Жуана

ЦСКА прекратил переговоры с турецким "Гезтепе" о трансфере нападающего Жуана

© Соцсети ЖуанаЖуан
Жуан - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Соцсети Жуана
Жуан . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб ЦСКА прекратил переговоры с турецким клубом «Гезтепе» о трансфере бразильского нападающего Жуана.
  • Переговоры были прекращены после того, как в ЦСКА взвесили совокупность игровых и финансовых характеристик футболиста.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА прекратил переговоры с турецким "Гезтепе" о трансфере бразильского нападающего Жуана, сообщил в Telegram-канале директор по коммуникациям армейской команды Кирилл Брейдо.
Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА согласовал трансфер футболиста за 15 миллионов евро.
"ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом "Гезтепе". Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство "Гезтепе" за профессиональный и конструктивный диалог", - написал Брейдо.
Жуану 24 года. В августе 2024 года "Саутгемптон" приобрел нападающего у "Сан-Паулу" и отдал его в аренду "Гёзтепе" до конца сезона-2024/25. Спустя год турецкий клуб выкупил футболиста. В прошлом сезоне бразилец провел 32 матча в чемпионате Турции и забил 11 мячей, став лучшим бомбардиром команды. В 2023 году Жуан в составе "Сан-Паулу" выиграл Кубок Бразилии.
Футболисты Рубина - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Защитник сборной Узбекистана перешел в "Рубин"
Вчера, 17:12
 
ФутболСпортПФК ЦСКАГезтепе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    Ротор
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
    41
    66
  • Теннис
    Завершен
    J. Tjen
    Л. Самсонова
    65
    77
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала