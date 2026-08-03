ЦСКА прекратил переговоры с "Гезтепе" о трансфере футболиста Жуана

Жуану 24 года. В августе 2024 года "Саутгемптон" приобрел нападающего у "Сан-Паулу" и отдал его в аренду "Гёзтепе" до конца сезона-2024/25. Спустя год турецкий клуб выкупил футболиста. В прошлом сезоне бразилец провел 32 матча в чемпионате Турции и забил 11 мячей, став лучшим бомбардиром команды. В 2023 году Жуан в составе "Сан-Паулу" выиграл Кубок Бразилии.