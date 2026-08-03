ЦСКА прекратил переговоры с "Гезтепе" о трансфере футболиста Жуана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб ЦСКА прекратил переговоры с турецким клубом «Гезтепе» о трансфере бразильского нападающего Жуана.
- Переговоры были прекращены после того, как в ЦСКА взвесили совокупность игровых и финансовых характеристик футболиста.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА прекратил переговоры с турецким "Гезтепе" о трансфере бразильского нападающего Жуана, сообщил в Telegram-канале директор по коммуникациям армейской команды Кирилл Брейдо.
Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА согласовал трансфер футболиста за 15 миллионов евро.
"ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом "Гезтепе". Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство "Гезтепе" за профессиональный и конструктивный диалог", - написал Брейдо.
Жуану 24 года. В августе 2024 года "Саутгемптон" приобрел нападающего у "Сан-Паулу" и отдал его в аренду "Гёзтепе" до конца сезона-2024/25. Спустя год турецкий клуб выкупил футболиста. В прошлом сезоне бразилец провел 32 матча в чемпионате Турции и забил 11 мячей, став лучшим бомбардиром команды. В 2023 году Жуан в составе "Сан-Паулу" выиграл Кубок Бразилии.
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