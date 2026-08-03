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Почеттино продлил контракт со сборной США - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
16:28 03.08.2026 (обновлено: 18:23 03.08.2026)
Почеттино продлил контракт со сборной США

Почеттино останется главным тренером сборной США по футболу до ЧМ-2030

© Фото : Fotosports/Photoshot/REPORTERМаурисио Почеттино
Маурисио Почеттино - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Fotosports/Photoshot/REPORTER
Маурисио Почеттино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маурисио Почеттино останется главным тренером сборной США по футболу до следующего чемпионата мира.
  • Новое соглашение с тренером рассчитано до 2030 года.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аргентинец Маурисио Почеттино останется главным тренером сборной США по футболу до следующего чемпионата мира, сообщается на сайте Федерации футбола США.
Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2030 года, когда состоится мировое первенство в Испании, Португалии и Марокко, на котором стартовые матчи также примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года. На минувшем, домашнем для американцев чемпионате мира команда под его руководством дошла до 1/8 финала, одержав рекордное в своей истории количество побед на турнире (3).
До этого Почеттино возглавлял испанский "Эспаньол", английские "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Челси", французский "Пари Сен-Жермен".
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ФутболСпортСШАИспанияПортугалияМаурисио ПочеттиноЭспаньолСаутгемптонТоттенхэм ХотспурЧМ по футболу 2026
 
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