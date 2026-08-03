Почеттино продлил контракт со сборной США

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аргентинец Маурисио Почеттино останется главным тренером сборной США по футболу до следующего чемпионата мира, сообщается на сайте Федерации футбола США.

Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года. На минувшем, домашнем для американцев чемпионате мира команда под его руководством дошла до 1/8 финала, одержав рекордное в своей истории количество побед на турнире (3).