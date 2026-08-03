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Американец Фриц стал победителем теннисного турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Теннис
 
22:47 03.08.2026
Американец Фриц стал победителем теннисного турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Фриц обыграл испанца Ходара в финале турнира в Вашингтоне

© Фото : Пресс-служба "Ролан Гаррос"Американский теннисист Тейлор Фриц
Американский теннисист Тейлор Фриц - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Пресс-служба "Ролан Гаррос"
Американский теннисист Тейлор Фриц . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американец Тейлор Фриц стал победителем теннисного турнира категории ATP 500 в Вашингтоне.
  • В финальном матче Фриц обыграл испанца Рафаэля Ходара со счетом 7:6 (7:2), 6:4.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Американец Тейлор Фриц стал победителем теннисного турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 2,4 млн долларов.
В финальном матче Фриц обыграл испанца Рафаэля Ходара со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.
Для 28-летнего Фрица, который занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), этот титул стал первым в сезоне и 11-м в карьере.
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