Американец Фриц стал победителем теннисного турнира в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американец Тейлор Фриц стал победителем теннисного турнира категории ATP 500 в Вашингтоне.
- В финальном матче Фриц обыграл испанца Рафаэля Ходара со счетом 7:6 (7:2), 6:4.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Американец Тейлор Фриц стал победителем теннисного турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 2,4 млн долларов.
В финальном матче Фриц обыграл испанца Рафаэля Ходара со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.
Для 28-летнего Фрица, который занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), этот титул стал первым в сезоне и 11-м в карьере.