Краткий пересказ от РИА ИИ Джанни Инфантино планирует обратиться к администрации президента США Дональда Трампа за помощью в сохранении должности президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Инфантино проведет телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, так как напрямую связаться с Трампом у него не получилось.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Джанни Инфантино обратится к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой помочь ему сохранить должность президента Международной федерации футбола (ФИФА) после провала проекта FIFA Forward Enterprise, сообщает New York Post.

По информации источников, Инфантино в понедельник проведет телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Отмечается, что связаться напрямую с Трампом у главы ФИФА не получилось.

"Он хотел связаться с госсекретарем по телефону и обсудить, как футбол может стать формой мягкой силы для Америки. Но мы все знаем, что речь идет о сохранении рабочего места", - подчеркнул источник.

В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя Трампа.