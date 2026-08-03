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Инфантино попросит Трампа о помощи после скандала, узнали СМИ - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
14:28 03.08.2026 (обновлено: 15:19 03.08.2026)
Инфантино попросит Трампа о помощи после скандала, узнали СМИ

New York Post: Инфантино попросит Трампа помочь ему сохранить главы ФИФА

© AP Photo / Evan VucciДжанни Инфантино и Дональд Трамп
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джанни Инфантино планирует обратиться к администрации президента США Дональда Трампа за помощью в сохранении должности президента Международной федерации футбола (ФИФА).
  • Инфантино проведет телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, так как напрямую связаться с Трампом у него не получилось.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Джанни Инфантино обратится к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой помочь ему сохранить должность президента Международной федерации футбола (ФИФА) после провала проекта FIFA Forward Enterprise, сообщает New York Post.
Ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы организации. Выборы намечены на март 2027 года.
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По информации источников, Инфантино в понедельник проведет телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Отмечается, что связаться напрямую с Трампом у главы ФИФА не получилось.
"Он хотел связаться с госсекретарем по телефону и обсудить, как футбол может стать формой мягкой силы для Америки. Но мы все знаем, что речь идет о сохранении рабочего места", - подчеркнул источник.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя Трампа.
Позднее УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.
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ФутболСШААмерикаДжанни ИнфантиноДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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