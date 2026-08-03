Умер художник Павел Еськов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Известный живописец, член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов умер в возрасте 45 лет.
- Павел Еськов был известен сочетанием академического реализма и импрессионизма в мастерском исполнении солнечного света.
- Работы Павла Еськова ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Известный живописец, член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов скончался в возрасте 45 лет, сообщили в пресс-службе объединения.
«
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июля ушел из жизни талантливый петербургский живописец, член Санкт-Петербургского союза художников с 2009 года - Павел Васильевич Еськов (1981-2026)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе назвали его узнаваемым почерком сочетание академического реализма и импрессионизма в мастерском исполнении солнечного света.
«
"Павел блестяще передавал свет, воздух и настроение такого разного Петербурга, за что его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США... Павел Еськов навсегда останется в наших сердцах как художник, подаривший Петербургу на своих полотнах вечную солнечную весну", - подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Еськов родился в Ленинграде в 1981 году, окончил Академию художеств имени Репина. Он принял участие более чем в 100 выставках, стал лауреатом престижных конкурсов, а также занимался преподавательской деятельностью.
Особое место в его творчестве занимал родной Санкт-Петербург в солнечных лучах.