Умер художник Павел Еськов

«

"Павел блестяще передавал свет, воздух и настроение такого разного Петербурга, за что его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США... Павел Еськов навсегда останется в наших сердцах как художник, подаривший Петербургу на своих полотнах вечную солнечную весну", - подчеркнули в пресс-службе.