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Умер художник Павел Еськов - РИА Новости, 03.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:14 03.08.2026 (обновлено: 09:14 03.08.2026)
Умер художник Павел Еськов

Умер известный петербургский художник Павел Еськов

© Фото : Союз художников. Санкт-Петербург/TelegramПавел Еськов
Павел Еськов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Союз художников. Санкт-Петербург/Telegram
Павел Еськов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Известный живописец, член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов умер в возрасте 45 лет.
  • Павел Еськов был известен сочетанием академического реализма и импрессионизма в мастерском исполнении солнечного света.
  • Работы Павла Еськова ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Известный живописец, член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов скончался в возрасте 45 лет, сообщили в пресс-службе объединения.
«

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июля ушел из жизни талантливый петербургский живописец, член Санкт-Петербургского союза художников с 2009 года - Павел Васильевич Еськов (1981-2026)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе назвали его узнаваемым почерком сочетание академического реализма и импрессионизма в мастерском исполнении солнечного света.
«
"Павел блестяще передавал свет, воздух и настроение такого разного Петербурга, за что его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США... Павел Еськов навсегда останется в наших сердцах как художник, подаривший Петербургу на своих полотнах вечную солнечную весну", - подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Еськов родился в Ленинграде в 1981 году, окончил Академию художеств имени Репина. Он принял участие более чем в 100 выставках, стал лауреатом престижных конкурсов, а также занимался преподавательской деятельностью.
Особое место в его творчестве занимал родной Санкт-Петербург в солнечных лучах.
 
КультураСанкт-ПетербургРоссияКитайПавел Еськов (художник)
 
 
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