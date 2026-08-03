Эрдоган назвал условие успеха плана мира по Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что успех плана по достижению мира в секторе Газа зависит от полного выполнения Израилем обязательств по второму этапу плана.
- Президент Турции подчеркнул, что Анкара выступает за установление долгосрочного мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, что успех плана по достижению мира в секторе Газа зависит от полного выполнения Израилем обязательств по его второму этапу, сообщили в администрации турецкого лидера.
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В ходе беседы Эрдоган и наследный принц обсудили двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональную и международную повестку.
Турецкий лидер также заявил, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации вокруг реализации плана по Газе и продолжит поддерживать усилия, направленные на достижение прочного мира.
Кроме того, Эрдоган выразил сожаление в связи с недавними атаками на территорию Саудовской Аравии и подчеркнул, что Турция выступает за установление долгосрочного мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.
США 14 января объявили о начале реализации второго этапа состоящего из 20 пунктов плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, доставку не менее 600 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно, восстановление инфраструктуры Газы и формирование переходного палестинского технократического комитета, работающего под контролем "Совета мира".
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