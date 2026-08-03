Эрдоган назвал условие успеха плана мира по Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что успех плана по достижению мира в секторе Газа зависит от полного выполнения Израилем обязательств по второму этапу плана.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара выступает за установление долгосрочного мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, что успех плана по достижению мира в секторе Газа зависит от полного выполнения Израилем обязательств по его второму этапу, сообщили в администрации турецкого лидера.

"Израиль должен неукоснительно соблюдать дорожную карту второго этапа Плана мира по Газе. Это является необходимым условием его успешной реализации", — говорится в сообщении администрации президента Турции по итогам телефонного разговора.

В ходе беседы Эрдоган и наследный принц обсудили двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональную и международную повестку.

Турецкий лидер также заявил, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации вокруг реализации плана по Газе и продолжит поддерживать усилия, направленные на достижение прочного мира.

Кроме того, Эрдоган выразил сожаление в связи с недавними атаками на территорию Саудовской Аравии и подчеркнул, что Турция выступает за установление долгосрочного мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.