Филиппинка Эала выиграла теннисный турнир в Вашингтоне

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Филиппинская теннисистка Александра Эала стала победительницей турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.

Матч начался в воскресенье, но был прерван из-за дождя при счете 6:4, 1:2 в пользу Пегулы. Теннисистки продолжили встречу в понедельник.