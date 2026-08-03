Филиппинка Эала выиграла теннисный турнир в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Филиппинская теннисистка Александра Эала стала победительницей турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
- Эала, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:4, 6:0.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Филиппинская теннисистка Александра Эала стала победительницей турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
В финальном матче Эала, занимающая 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), нанесла поражение третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле со счетом 4:6, 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.
Матч начался в воскресенье, но был прерван из-за дождя при счете 6:4, 1:2 в пользу Пегулы. Теннисистки продолжили встречу в понедельник.
Для 21-летней Эалы этот титул стал первым на турнирах WTA.