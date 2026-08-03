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В Волгограде иномарка врезалась в автобус, один человек погиб - РИА Новости, 03.08.2026
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12:33 03.08.2026 (обновлено: 12:36 03.08.2026)
В Волгограде иномарка врезалась в автобус, один человек погиб

В Волгограде в ДТП с автобусом и Audi один человек погиб и двое пострадали

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAXДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде
ДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAX
ДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде погиб один человек, двое пострадали.
  • Водитель автомобиля Audi врезался в стоящий автобус в Дзержинском районе Волгограда 2 августа.
ВОЛГОГРАД, 3 авг – РИА Новости. Один человек погиб, и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде в воскресенье, сообщили в ГУМВД России по региону.
По данным полиции, водитель на Audi в Дзержинском районе Волгограда 2 августа врезался в стоящий автобус, высаживавший пассажиров.
"В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля Audi, включая пятилетнюю девочку, доставлены в медучреждение, где 45-летняя пассажирка скончалась", - говорится в сообщении регионального главка полиции.
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ПроисшествияВолгоградМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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