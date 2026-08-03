В Волгограде иномарка врезалась в автобус, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде погиб один человек, двое пострадали.
- Водитель автомобиля Audi врезался в стоящий автобус в Дзержинском районе Волгограда 2 августа.
ВОЛГОГРАД, 3 авг – РИА Новости. Один человек погиб, и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде в воскресенье, сообщили в ГУМВД России по региону.
По данным полиции, водитель на Audi в Дзержинском районе Волгограда 2 августа врезался в стоящий автобус, высаживавший пассажиров.
"В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля Audi, включая пятилетнюю девочку, доставлены в медучреждение, где 45-летняя пассажирка скончалась", - говорится в сообщении регионального главка полиции.