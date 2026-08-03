При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане произошло столкновение двух легковых автомобилей «Лада Ларгус» и «Лада Приора», после которого одна из машин загорелась.
- Три человека погибли, еще трое, включая двоих детей, были доставлены в больницу.
МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане, еще троих, среди которых двое детей, доставили в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье поздно вечером в Хасавюртовском районе близ населенного пункта Баматюрт.
"Произошло столкновение двух легковых автомобилей ("Лада Ларгус" и "Лада Приора") с последующим возгоранием автомобиля "Лада Приора". В результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе двое детей. Погибли три человека. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта (три человека, в том числе двое детей)", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших уточняется. К ликвидации последствий ДТП привлечены 18 человек и пять единиц техники, добавили в управлении.