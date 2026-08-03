Рейтинг@Mail.ru
При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 03.08.2026 (обновлено: 00:38 03.08.2026)
При столкновении двух автомобилей в Дагестане погибли три человека

В ДТП в Дагестане погибли три человека, еще трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане произошло столкновение двух легковых автомобилей «Лада Ларгус» и «Лада Приора», после которого одна из машин загорелась.
  • Три человека погибли, еще трое, включая двоих детей, были доставлены в больницу.
МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане, еще троих, среди которых двое детей, доставили в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье поздно вечером в Хасавюртовском районе близ населенного пункта Баматюрт.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
Вчера, 21:30
"Произошло столкновение двух легковых автомобилей ("Лада Ларгус" и "Лада Приора") с последующим возгоранием автомобиля "Лада Приора". В результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе двое детей. Погибли три человека. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта (три человека, в том числе двое детей)", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших уточняется. К ликвидации последствий ДТП привлечены 18 человек и пять единиц техники, добавили в управлении.
Последствия ДТП с микроавтобусом в Астраханской области. 2 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В Астраханской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Вчера, 10:42
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияХасавюртовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала