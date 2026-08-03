Новый детский сад откроют в подмосковном Видном этой осенью

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Детский сад "Лучик" в ЖК "Первый Южный" откроет свои двери в подмосковном Видном в конце сентября — начале октября, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили ход постройки учреждения.

Все строительные и отделочные работы специалисты планируют закончить к середине августа.

"Ключевая задача — чтобы все образовательные учреждения и комплексы вводились своевременно. Мы сегодня здесь, чтобы лично убедиться: детский сад готов, а 1 сентября следующего года откроется школа. Конечно, главное — чтобы и строители, и сами жители были полностью довольны результатом. Такие детские сады всегда приятно посещать. Строительство ведется по современным стандартам, и ребенку, я думаю, здесь будет комфортно и интересно. Родители часто обращают внимание на то, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе — мы стараемся это также учитывать", — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что также важно и качество образования. На данный момент дети получают в детских садах заметные знания — читают, рисуют, занимаются творчеством, спортом. Задача властей — привлечь сюда воспитателей и педагогов, которые смогут подготовить ребят к школе.

Детский сад рассчитан на 330 мест. Он строится на средства инвесторов и к началу учебного года будет передан муниципалитету.

Генеральный директор ГК ФСК Дмитрий Трубников подчеркнул, что площадь нового детского сада — 4,6 тысячи квадратных метров. Получилось построить этот объект с опережением графика — практически на шесть месяцев раньше первоначального срока. Уже получено заключение о соответствии, и в течение августа рассчитывается получить разрешение на ввод в эксплуатацию, после чего будет передача садика администрации, чтобы дети смогли пойти сюда уже этой осенью.

Он добавил, что всего будет построено три детских сада общей вместимостью 1 430 мест: этот — на 330 малышей и еще два больших садика на 500 и 600 мест. Также проектом предусмотрены две школы — на 1 250 и 1 750 мест.

"Лучик" войдет в состав Видновской СОШ №2. В ее структуре на данный момент два школьных и пять дошкольных зданий. Их посещают более 3,2 тысячи детей.

В трехэтажном здании разместятся медицинский и пищеблок, прачечная, кабинеты логопеда и психолога, пространства для дополнительных занятий, музыкальный и физкультурный залы. Здесь будут организованы кружки по акробатике, самбо, тхэквондо, спортивно-бальным танцам, математике, робототехнике, рисованию, музыке. Уже закуплено все необходимое оборудование, в том числе мультстудия и интерактивные панели для обучения.

В новом учреждении будут трудиться 25 педагогов. Более половины специалистов уже готовы приступить к работе, а полностью штат будет укомплектован к открытию детсада.

В этом году в Ленинском округе запланировано ввести шесть новых детских садов на 1 710 мест в общей сложности. Два из них открыли в марте – в ЖК "Пригород Лесное" и "Зеленые аллеи". А осенью также появятся в ЖК "Новое Видное", "Первый Донской" и "Южная Битца".

В 2027 году построят еще три детсада – на улице Гаевского, в ЖК "Видный Берег 2" и "Третий квартал". Это еще 735 мест в дошкольных образовательных учреждениях Ленинского городского округа.