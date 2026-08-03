Дегтярев рассказал, когда WADA полностью восстановит РУСАДА

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"Сейчас мы выходим из арбитражного суда с мировым соглашением, и претензии к РУСАДА должны быть в ближайшее время сняты. После этого приедут аудиторы, проверят соответствие нашего агентства требованиям кодекса, и исполком WADA примет решение о восстановлении. Если мы успеем все это сделать - а мы уже приглашаем аудиторов, - то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках WADA", - сообщил Дегтярев в интервью журналу "Эксперт".