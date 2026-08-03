Дегтярев рассказал, когда WADA полностью восстановит РУСАДА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком WADA в сентябре 2023 года принял решение оставить РУСАДА без полноценного статуса из-за несоответствий законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.
- Спортивное арбитражное суд разбирательство между WADA и РУСАДА завершилось мировым соглашением, и вопрос судебных расходов урегулирован.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что если аудиторы проверят соответствие РУСАДА требованиям кодекса и исполком WADA примет решение о восстановлении, то осенью 2026 года РУСАДА может вернуть полноценный статус соответствия в рамках WADA.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) осенью 2026 года может вернуть полноценный статус соответствия в рамках Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). В WADA заявляли РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью". 30 июня 2026 года Дегтярев сообщил в Telegram-канале об уведомлении WADA о завершении разбирательства в CAS после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов.
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"Сейчас мы выходим из арбитражного суда с мировым соглашением, и претензии к РУСАДА должны быть в ближайшее время сняты. После этого приедут аудиторы, проверят соответствие нашего агентства требованиям кодекса, и исполком WADA примет решение о восстановлении. Если мы успеем все это сделать - а мы уже приглашаем аудиторов, - то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках WADA", - сообщил Дегтярев в интервью журналу "Эксперт".