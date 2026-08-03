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Дегтярев рассказал о возможных мерах к сменившим гражданство спортсменам - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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08:03 03.08.2026 (обновлено: 12:31 03.08.2026)
Дегтярев рассказал о возможных мерах к сменившим гражданство спортсменам

Дегтярев предложил обязать спортсменов возмещать затраты из-за смены гражданства

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство спорта России рассматривает возможность введения юридически обязывающих соглашений между федерациями и атлетами для компенсации средств при смене гражданства спортсменами.
  • По словам Михаила Дегтярева, международная федерация вводит карантин в отношении спортсмена, сменившего флаг, и преодолеть этот карантин можно с согласия российской федерации вида спорта или при компенсации всех расходов, понесенных на спортсмена государством и федерацией.
  • Министр спорта и глава ОКР призывает спортсменов выступать под флагом России и не поддерживает смену спортивного гражданства.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министерство спорта России может ввести юридически обязывающие соглашения между федерациями и атлетами, чтобы при смене гражданства спортсменом компенсировать вложенные в него средства, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
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"Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения - не с государством, а между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный - от двух до трех, а иногда и до четырех лет. Преодолеть этот карантин можно только с согласия российской федерации соответствующего вида спорта. Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен. Но в принципе нельзя пускать это на самотек. Государство тратит большие деньги на карьерную траекторию того или иного спортсмена - это и использование инфраструктуры, и зарплата тренеров и специалистов. Плюс командировочные расходы и участие в соревнованиях уже сложившегося спортсмена - на самом деле, очень большие деньги. До 1,5 млн рублей в год на одного", - сказал Дегтярев "Эксперту".
"Как министр я не могу поддержать смену спортивного гражданства. От меня вы не услышите, что это просто личное дело спортсмена. Я призываю всех выступать под флагом великой спортивной державы - России. Но если это юниор, то решение за родителями. Никаких претензий к самому спортсмену мы предъявить не можем", - добавил он.
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СпортМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
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