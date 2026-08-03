Дегтярев рассказал о возможных мерах к сменившим гражданство спортсменам

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"Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения - не с государством, а между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный - от двух до трех, а иногда и до четырех лет. Преодолеть этот карантин можно только с согласия российской федерации соответствующего вида спорта. Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен. Но в принципе нельзя пускать это на самотек. Государство тратит большие деньги на карьерную траекторию того или иного спортсмена - это и использование инфраструктуры, и зарплата тренеров и специалистов. Плюс командировочные расходы и участие в соревнованиях уже сложившегося спортсмена - на самом деле, очень большие деньги. До 1,5 млн рублей в год на одного", - сказал Дегтярев "Эксперту".