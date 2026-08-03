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В Дагестане нашли туристов, пропавших на горе Шалбуздаг - РИА Новости, 03.08.2026
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10:24 03.08.2026 (обновлено: 10:25 03.08.2026)
В Дагестане нашли туристов, пропавших на горе Шалбуздаг

В Дагестане нашли пропавших в районе горы Шалбуздаг мужчину и женщину

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане на горе Шалбуздаг пропали двое туристов.
  • Рано утром в понедельник пропавших туристов нашли, медицинская помощь им не понадобилась.
МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Спасатели нашли двух туристов, пропавших на горе Шалбуздаг в Дагестане, медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
В воскресенье в ведомство поступило сообщение о пропаже двух туристов в районе горы Шалбуздаг. К месту происшествия была направлена поисково-спасательная группа. Когда наступила темнота, поиски временно приостановили.
"Сегодня ранним утром поиски были возобновлены. В результате проведенных мероприятий пропавшие (мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения - ред.) были обнаружены. Состояние их здоровья удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Поисково-спасательная операция завершена", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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