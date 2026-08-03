В Дагестане нашли туристов, пропавших на горе Шалбуздаг

МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Спасатели нашли двух туристов, пропавших на горе Шалбуздаг в Дагестане, медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В воскресенье в ведомство поступило сообщение о пропаже двух туристов в районе горы Шалбуздаг. К месту происшествия была направлена поисково-спасательная группа. Когда наступила темнота, поиски временно приостановили.