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Онищенко рассказал о симптомах инфицирования вирусом Бурбон - РИА Новости, 03.08.2026
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10:55 03.08.2026 (обновлено: 11:09 03.08.2026)
Онищенко рассказал о симптомах инфицирования вирусом Бурбон

Онищенко: инфицированный вирусом Бурбон испытывает ломоту и головную боль

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вирус Бурбон — редкая клещевая инфекция, против которой в настоящее время не существует вакцины.
  • Инфицирование вирусом Бурбон вызывает повышение температуры тела, ломоту и головную боль, может привести к поражению почек и сердечно-сосудистой системы.
  • Случаев передачи вируса Бурбон от человека к человеку не зарегистрировано, разработка вакцины не ведется из-за редкости заболевания.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Человек, инфицированный вирусом Бурбон, испытывает повышение температуры тела, ломоту и головную боль, инфекция может привести к поражению почек и сердечно-сосудистой системы, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Нью‑Йорке выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон - редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины. При этом данных о циркуляции вируса Бурбон в РФ нет.
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"Вирус Бурбон был выявлен в Америке, примерно во втором десятилетии прошлого века, он передается иксодовыми клещами. Начинается заболевание как обычная инфекция: температура, ломота, головная боль и так далее. Вирус может поражать сердечно-сосудистую систему и почки", - сказал Онищенко.
Он отметил, что данных о случаях передачи от человека к человеку не было зарегистрировано. Разработка от данного вируса не ведется, поскольку он встречается очень редко.
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