Онищенко рассказал о симптомах инфицирования вирусом Бурбон

Краткий пересказ от РИА ИИ Вирус Бурбон — редкая клещевая инфекция, против которой в настоящее время не существует вакцины.

Инфицирование вирусом Бурбон вызывает повышение температуры тела, ломоту и головную боль, может привести к поражению почек и сердечно-сосудистой системы.

Случаев передачи вируса Бурбон от человека к человеку не зарегистрировано, разработка вакцины не ведется из-за редкости заболевания.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Человек, инфицированный вирусом Бурбон, испытывает повышение температуры тела, ломоту и головную боль, инфекция может привести к поражению почек и сердечно-сосудистой системы, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Нью‑Йорке выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон - редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины. При этом данных о циркуляции вируса Бурбон в РФ нет.

"Вирус Бурбон был выявлен в Америке, примерно во втором десятилетии прошлого века, он передается иксодовыми клещами. Начинается заболевание как обычная инфекция: температура, ломота, головная боль и так далее. Вирус может поражать сердечно-сосудистую систему и почки", - сказал Онищенко.