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Онищенко оценил вероятность завоза и распространения вируса Бурбон в России - РИА Новости, 03.08.2026
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10:50 03.08.2026
Онищенко оценил вероятность завоза и распространения вируса Бурбон в России

Онищенко назвал завоз и распространение вируса Бурбон в России маловероятным

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке выявили случай инфицирования вирусом Бурбон — редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины.
  • Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что завоз и распространение вируса Бурбон в России маловероятны.
  • Онищенко уточнил, что риск завоза в Россию клеща — переносчика вируса — также мал из-за небольшого числа поездок россиян в США.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Завоз и распространение вируса Бурбон в России является маловероятным, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в Нью‑Йорке выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон - редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины. При этом данных о циркуляции вируса Бурбон в РФ нет, отметили в ведомстве.
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"Это редко встречающееся заболевание, эпидемический риск незначим для нас. Завоз на территорию нашей страны маловероятен, за весь период наблюдения мы не фиксировали ни одного случая. Поэтому давайте понаблюдаем, с высокой вероятностью распространения он не получит", - сказал РИА Новости Онищенко.
Он уточнил, что риск завоза в Россию клеща, который является переносчиком вируса, также маловероятен из-за малочисленных посещений США соотечественниками.
"Сегодня уже 3 августа, нам пора думать о том, как детей в школы провожать. Надо заканчивать отпускную "лихорадку" и начинать новый цикл жизненный, а вирусом Бурбон займутся профессионалы", - заключил академик.
Среди симптомов заражения вирусом Бурбон отмечаются температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща, переносчиком считается клещ "одинокая звезда" (Amblyomma americanum).
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