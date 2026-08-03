Онищенко оценил вероятность завоза и распространения вируса Бурбон в России

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нью-Йорке выявили случай инфицирования вирусом Бурбон — редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины.

Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что завоз и распространение вируса Бурбон в России маловероятны.

Онищенко уточнил, что риск завоза в Россию клеща — переносчика вируса — также мал из-за небольшого числа поездок россиян в США.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Завоз и распространение вируса Бурбон в России является маловероятным, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в Нью‑Йорке выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон - редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины. При этом данных о циркуляции вируса Бурбон в РФ нет, отметили в ведомстве.

"Это редко встречающееся заболевание, эпидемический риск незначим для нас. Завоз на территорию нашей страны маловероятен, за весь период наблюдения мы не фиксировали ни одного случая. Поэтому давайте понаблюдаем, с высокой вероятностью распространения он не получит", - сказал РИА Новости Онищенко.

Он уточнил, что риск завоза в Россию клеща, который является переносчиком вируса, также маловероятен из-за малочисленных посещений США соотечественниками.

"Сегодня уже 3 августа, нам пора думать о том, как детей в школы провожать. Надо заканчивать отпускную "лихорадку" и начинать новый цикл жизненный, а вирусом Бурбон займутся профессионалы", - заключил академик.