При стрельбе в Бразилии погиб 15-летний футболист

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист молодежной команды клуба «Сентро Спортиво Алагоано» был застрелен в возрасте 15 лет во время товарищеского матча в бразильском городе Масейо.
- Полиция считает основной версией причастность к преступлению группировок, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Футболист молодежной команды клуба "Сентро Спортиво Алагоано" был застрелен в возрасте 15 лет во время товарищеского матча в бразильском городе Масейо, сообщает Globo Esporte.
По информации издания, подросток получил ранения во время нападения и был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Еще несколько человек также пострадали при стрельбе.
Полиция считает основной версией причастность к преступлению группировок, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По предварительным данным следствия, футболист мог быть убит по ошибке.
До прихода в CSA футболист играл в молодежной команде "Сан-Паулу". Оба клуба подтвердили гибель спортсмена и выразили соболезнования его родным.
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