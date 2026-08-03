Число погибших при атаке ВСУ на Геленджик возросло до семи

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жертвами удара беспилотников ВСУ по Геленджику стали семь мирных жителей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до семи человек. В числе погибших трое детей", — написали власти региона на платформе " Макс ".

Кроме того, 40 мирных жителей получили ранения, 21 из них потребовалась госпитализация, остальные проходят лечение амбулаторно. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут поддержку.