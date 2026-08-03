Число погибших при атаке ВСУ на Геленджик возросло до семи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жертвами удара беспилотников ВСУ по Геленджику стали семь человек, включая троих детей.
- Сорок мирных жителей получили ранения, 21 из них потребовалась госпитализация.
- Всем пострадавшим и семьям погибших окажут поддержку.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жертвами удара беспилотников ВСУ по Геленджику стали семь мирных жителей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
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"Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до семи человек. В числе погибших трое детей", — написали власти региона на платформе "Макс".
Кроме того, 40 мирных жителей получили ранения, 21 из них потребовалась госпитализация, остальные проходят лечение амбулаторно. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут поддержку.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в понедельник заявил, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб.
Губернатор подчеркнул, что ВСУ целенаправленно нанесли удар по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военным целям.
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