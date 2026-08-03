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Число погибших при атаке ВСУ на Геленджик возросло до семи - РИА Новости, 03.08.2026
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17:04 03.08.2026 (обновлено: 23:57 03.08.2026)
Число погибших при атаке ВСУ на Геленджик возросло до семи

Число погибших при атаке ВСУ на Геленджик выросло до 7, ранены 40 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жертвами удара беспилотников ВСУ по Геленджику стали семь человек, включая троих детей.
  • Сорок мирных жителей получили ранения, 21 из них потребовалась госпитализация.
  • Всем пострадавшим и семьям погибших окажут поддержку.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жертвами удара беспилотников ВСУ по Геленджику стали семь мирных жителей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
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"Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до семи человек. В числе погибших трое детей", — написали власти региона на платформе "Макс".

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Кроме того, 40 мирных жителей получили ранения, 21 из них потребовалась госпитализация, остальные проходят лечение амбулаторно. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут поддержку.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в понедельник заявил, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб.
Губернатор подчеркнул, что ВСУ целенаправленно нанесли удар по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военным целям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКраснодарский крайГеленджикВениамин КондратьевМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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