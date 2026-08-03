Умер чемпион СССР по боксу и победитель Игр доброй воли Руслан Тарамов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руслан Тарамов, победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР, умер в возрасте 61 года.
- Тарамов трижды выигрывал чемпионат СССР, а также был бронзовым призером чемпионата Европы в 1987 году.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР Руслан Тарамов умер в возрасте 61 года, сообщается на сайте Федерации бокса России.
Причины смерти не раскрываются.
«
"Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и ценил выдающегося человека. Светлая память о Руслане Ихвановиче навсегда останется в наших сердцах", - подчеркивается в публикации.
Помимо Игр доброй воли, Тарамов трижды выигрывал чемпионат СССР, а также становился бронзовым призером чемпионата Европы (1987).