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Чемпионат страны по биатлону пройдет в Хантах в марте 2027 года - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Биатлон
 
17:24 03.08.2026 (обновлено: 17:37 03.08.2026)
Чемпионат страны по биатлону пройдет в Хантах в марте 2027 года

Чемпионат России по биатлону стартует 13 марта в Ханты-Мансийске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета
Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат России по биатлону пройдет с 13 по 22 марта в Ханты-Мансийске.
  • В сезоне-2026/27 первым мероприятием станет летний чемпионат России в Чебоксарах с 14 по 21 сентября.
  • Этапы Кубка России и Кубка Содружества будут проводиться в разных городах России и Беларуси, включая Ханты-Мансийск, Уват, Уфу, Чайковский, Сочи, Рязань, Раубичи и Мурманск.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Чемпионат России состоится с 13 по 22 марта в Ханты-Мансийске, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
В понедельник был утвержден календарь соревнований на сезон-2026/27. В программу стартов в Ханты-Мансийске войдут спринт, гонка преследования, смешанная эстафета "2+2", масс-старт и эстафета. Также часть чемпионата страны примет Ижевск (18-25 января), в котором пройдут индивидуальная гонка, смешанная эстафета "1+1" и большой масс-старт.
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Сезон стартует летним чемпионатом России по биатлону, который состоится с 14 по 21 сентября в Чебоксарах.
Этапы Кубка России пройдут в Ханты-Мансийске (30 ноября - 7 декабря), Увате (7-14 декабря), Уфе (14-21 декабря), Чайковском (11-18 января), Сочи (8-15 февраля), где состоится совмещенный этап с Кубком Содружества. Финал Кубка России запланирован на 1-8 марта в Златоусте.
Этапы Кубка Содружества состоятся в Ханты-Мансийске (26-30 ноября), Рязани (5-11 января), Сочи (8-15 февраля), белорусских Раубичах (15-22 февраля) и Мурманске (29 марта - 5 апреля).
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