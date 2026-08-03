Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото

Женщина с иранским флагом в Тегеране

© AP Photo / Francisco Seco Женщина с иранским флагом в Тегеране

Киев намеренно нанес удар по судну в Каспийском море, заявили в МИД Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Ирана заявил, что Украина намеренно нанесла удар по торговому судну в Каспийском море.

Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.

ТЕГЕРАН, 3 авг — РИА Новости. Тегеран располагает сведениями, что Киев намеренно нанес удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждал в разговоре с коллегой Аббасом Аракчи, что атака была случайной.

"Ясные доказательства, в том числе заявления Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну", — сказал Багаи в прямом эфире IRIB

Он добавил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.