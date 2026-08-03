Киев намеренно нанес удар по судну в Каспийском море, заявили в МИД Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана заявил, что Украина намеренно нанесла удар по торговому судну в Каспийском море.
- Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.
ТЕГЕРАН, 3 авг — РИА Новости. Тегеран располагает сведениями, что Киев намеренно нанес удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждал в разговоре с коллегой Аббасом Аракчи, что атака была случайной.
"Ясные доказательства, в том числе заявления Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну", — сказал Багаи в прямом эфире IRIB.
Он добавил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.
Иранский МИД сообщал, что атака произошла 25 июля, погиб член экипажа, еще один получил ранения. Ведомство предупредило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Украину и тех, кто ее поддерживает.