Рейтинг@Mail.ru
Киев намеренно нанес удар по судну в Каспийском море, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 03.08.2026 (обновлено: 12:25 03.08.2026)
Киев намеренно нанес удар по судну в Каспийском море, заявили в МИД Ирана

Багаи: Киев намеренно нанес удар по иранскому судну в Каспийском море

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана заявил, что Украина намеренно нанесла удар по торговому судну в Каспийском море.
  • Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.
ТЕГЕРАН, 3 авг — РИА Новости. Тегеран располагает сведениями, что Киев намеренно нанес удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждал в разговоре с коллегой Аббасом Аракчи, что атака была случайной.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Ульянов раскритиковал комментарии Киева о нападении на иранское судно
29 июля, 01:28
"Ясные доказательства, в том числе заявления Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну", — сказал Багаи в прямом эфире IRIB.
Он добавил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.
Иранский МИД сообщал, что атака произошла 25 июля, погиб член экипажа, еще один получил ранения. Ведомство предупредило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Украину и тех, кто ее поддерживает.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
МИД России рассказал, о чем говорит атака Киева на иранское судно
28 июля, 19:01
 
В миреИранУкраинаКиевКаспийское мореАббас АракчиАндрей СибигаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала