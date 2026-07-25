ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море

ТЕГЕРАН, 25 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море, сообщил МИД исламской республики.
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"МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
В МИД подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.
"Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности принципа законной самообороны", — добавили там.
Ведомство отметило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Министерство также вызвало временного поверенного Украины в Тегеране.