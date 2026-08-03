Автопилоты, ИИ и точное земледелие: как развивается отечественный АПК

Развитие машиностроения – ключевой элемент для достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве. Разработка современных видов техники и оборудования для нужд аграриев – одна из задач национального проекта "Продовольственная безопасность" . О том, как беспилотные системы и искусственный интеллект помогают отечественному агросектору и точному земледелию, читайте в материале РИА Новости.

Автопилоты в АПК

Сегодня в сельском хозяйстве особое внимание уделяют автономной технике. На пленарном заседании выставки "Всероссийский день поля – 2026" министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что в агросекторе используется около 24 тысяч машин с элементами автопилотирования. В 2026 году с их помощью планируют обработать порядка 12,5 миллионов гектаров, а агродронами – еще более 1 миллиона гектаров.

По оценке Минсельхоза, в 2025 году уровень технологической независимости российского АПК вырос до 57,8%. К 2030 году планируют достичь 66,7% по этому показателю.

« "Беспилотные технологии в сельском хозяйстве уже перестали быть экспериментом и становятся частью повседневной работы аграриев. Дроны помогают быстро обследовать поля, выявлять проблемные участки и направлять специалистов именно туда, где требуется их внимание. Такой подход позволяет в несколько раз повысить производительность и значительно сократить трудозатраты", – заявил на выставке "Всероссийский день поля" гендиректор компании "Инно-Агро" Константин Шадрин

По его словам, благодаря искусственному интеллекту агроном получает готовую аналитику и всегда может самостоятельно проверить результаты.

В приоритете – точное земледелие

Разработки инновационной сельскохозяйственной техники и оборудования помогают решить и задачу импортозамещения. Например, тамбовская группа компаний "Агро Эко" в конце 2025 года представила отечественную сеялку "Легенда 870". С ее помощью высевают кукурузу, подсолнечник и другие культуры.

"Цифры в названии – это количество рядков (8) и ширина междурядья (70 см). Эта машина стоит дешевле европейских конкурентов и отличается от них большей точностью высева – до 98%", – рассказал РИА Новости коммерческий директор группы компаний "Агро Эко" Артем Гришуненков.

Точность высева контролирует система "СКИФ": оптические датчики следят за выпадением семян, информация о пропусках и неисправностях транслируется на монитор в кабине механизатора, а также передается в облачное хранилище для дистанционного мониторинга.

Краснодарская компания "МС Нави" занимается интеграцией систем точного земледелия.

"Мы внедряем технологии, которые для обычных фермеров еще недавно были недоступны. Сейчас буквально каждому аграрию доступна технология, которая позволяет определить место нахождения приемника спутникового сигнала с точностью до 2,5 см", – рассказал менеджер проектов "МС Нави" Роман Бондарев.

Автопилоты со спутниковой связью помогают технике работать без пропусков и перекрытий, что экономит посевные площади и семена, способствует уменьшению износа техники. Например, если машина заезжает на обработанный участок, система опрыскивания автоматически отключается.

Как ИИ экономит ресурсы

Российская компания "Геомир" более 23 лет занимается цифровизацией АПК. Одна из главных ее разработок – единая цифровая платформа для контроля и автоматизации процессов сельхозпредприятий "АссистАгро". Ее используют уже более 700 компаний в разных странах.

"Одно из ключевых направлений развития платформы — использование искусственного интеллекта. Алгоритмы компьютерного зрения анализируют изображения со спутников, беспилотников и смартфонов, автоматически распознают культуры, сорняки, болезни и вредителей, определяют стадию развития растений и формируют рекомендации по обработке конкретных участков поля. Вместо профилактической обработки аграрий получает возможность воздействовать только на проблемные зоны", – пояснил РИА Новости гендиректор компании "Геомир" Илья Воронков.

Также система рассчитывает оптимальные маршруты движения машин по полю, исключая лишние проходы, перекрытия и холостые развороты.

По оценкам клиентов компании, внедрение платформы позволяет до 30% сократить траты на средства защиты растений, на 3-5% снизить расход топлива, до 7% уменьшить затраты на материально-технические ресурсы, повысить урожайность более чем на 4%. Автоматизация учета и мониторинга позволяет одному агроному эффективно сопровождать до 2 тысяч гектаров сельхозугодий вместо привычных 300-500 гектаров.

Таким образом, цифровые технологии в агросекторе не заменяют человека, но становятся его надежными помощниками. Инновационная сельскохозяйственная техника и умные системы управления ею не только укрепляют экономику хозяйств, но и обеспечивают устойчивость всего отечественного АПК. Это отвечает целям нацпроекта "Продовольственная безопасность"