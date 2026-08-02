На Земле началась магнитная буря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая магнитная буря августа началась менее часа назад.
- Она продлится на Земле не более четырех-шести часов и имеет уровень интенсивности между G1 (слабым) и G2 (обычным).
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Первая магнитная буря августа началась менее часа назад на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
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"Как и прогнозировалось утром 2 августа, последний месяц лета не стал долго раскачиваться: менее часа назад все же началась первая магнитная буря августа — она же шестая магнитная буря лета", — рассказали ученые.
В Лаборатории отметили, что выброс плазмы достиг Земли еще несколько часов назад, примерно в 14:30 по мск, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас.
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"Событие происходит по прогнозируемому сценарию — как по времени формирования, так и по интенсивности: текущий уровень находится между G1 (слабым) и G2 (обычным)", — добавили ученые.
Они уточнили, что магнитная буря продлится на Земле не более четырех-шести часов, а возможно, и меньше.