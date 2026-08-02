Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото

Студенты в аудитории во время занятий

Названы сроки завершения приемной кампании на платные места в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования — 20 сентября.

Приемная кампания на платные места по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Приемная кампания на платные места в вузы по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"На платные места по всем уровням высшего образования приемная кампания завершится 30 сентября", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки ранее рассказали РИА Новости, что приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября.