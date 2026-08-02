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Названы сроки завершения приемной кампании на платные места в вузы - РИА Новости, 02.08.2026
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01:52 02.08.2026 (обновлено: 07:52 02.08.2026)
Названы сроки завершения приемной кампании на платные места в вузы

Приемная кампания на платные места в вузы завершится 30 сентября

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования — 20 сентября.
  • Приемная кампания на платные места по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Приемная кампания на платные места в вузы по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"На платные места по всем уровням высшего образования приемная кампания завершится 30 сентября", - говорится в сообщении.
В Минобрнауки ранее рассказали РИА Новости, что приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября.
Приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня.
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