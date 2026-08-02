"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", — заявили в ведомстве.

Также под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.