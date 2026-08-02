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Минобороны рассказало о поражении пунктов временной дислокации наемников - РИА Новости, 02.08.2026
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12:24 02.08.2026 (обновлено: 16:14 02.08.2026)
Минобороны рассказало о поражении пунктов временной дислокации наемников

МО: ВС РФ поразили используемые ВСУ логистические центры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 156 районах.
  • Под удар также попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", — заявили в ведомстве.
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Также под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ.
Ранее утром министерство заявило, что армия атаковала резервуары с горючим и судно с военными грузами в Одесской области и морской буксир в порту Николаева.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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