Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия поразила в районе Одесской области сухогруз, перевозивший военное имущество.
- Также были атакованы резервуары с горючим для ВСУ в Одессе и морской буксир в Николаеве.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные атаковали в районе Одесской области сухогруз, связанный с поставками для ВСУ, сообщило Минобороны.
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"В акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражено судно <...>, перевозившее военное имущество", — заявили в ведомстве.
Среди других атакованных целей:
- резервуары с горючим, предназначенным для украинской армии, в Одессе,
- морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, в Николаеве.
Бойцы использовали для ударов высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18