ВСУ за сутки потеряли более 355 военных в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

Украинские войска за сутки потеряли свыше 355 военных и военную технику.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 355 военных, сообщило Минобороны РФ.

« "Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Просяная, Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Зоревка, Никольское и Мировка Запорожской области.