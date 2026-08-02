ВСУ за сутки потеряли более 355 военных в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли свыше 355 военных и военную технику.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 355 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Просяная, Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Зоревка, Никольское и Мировка Запорожской области.
"Противник потерял более 355-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18