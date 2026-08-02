Польша в третий раз выиграла Лигу наций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Польши обыграла команду США в финале Лиги наций по волейболу со счетом 3-2.
- Сборная Словении заняла третье место, обыграв команду Японии со счетом 3-1.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сборная Польши обыграла команду США в финале Лиги наций по волейболу.
Решающая часть турнира состоялась в китайском Нинбо, финальный матч завершился со счетом 3-2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) в пользу европейской сборной.
Лига наций проводится с 2018 года, сборная Польши в третий раз стала победителем турнира (2023, 2025, 2026). Ни разу не становившиеся чемпионами американцы в четвертый раз завоевали серебро.
В матче за третье место сборная Словении обыграла команду Японии со счетом 3-1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22) и впервые стала призером турнира.
Сборная России, выигрывавшая Лигу наций дважды, не принимала участия в завершившемся розыгрыше из-за отстранения. Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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