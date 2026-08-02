Польша в третий раз выиграла Лигу наций

В матче за третье место сборная Словении обыграла команду Японии со счетом 3-1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22) и впервые стала призером турнира.

Сборная России, выигрывавшая Лигу наций дважды, не принимала участия в завершившемся розыгрыше из-за отстранения. Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.